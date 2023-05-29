شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل منذ مطلع العام الجاري من أريحا نحو 170 مواطنًا

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل منذ مطلع العام الجاري من أريحا نحو 170 مواطنًا
قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع العام الجاري نحو (170) مواطنًا من محافظة أريحا، وتركزت عمليات الاعتقال في مخيم عقبة جبر، حيث بلغت حالات الاعتقال فيه أكثر من 100، وذلك في ظل تصاعد المواجهة الراهنة مع الاحتلال، علمًا أنّ هذه النّسبة هي الأعلى منذ سنوات في أريحا.

وأضاف نادي الأسير، أنّ عمليات الاعتقال التي نفّذتها قوات الاحتلال وتحديدًا في مخيم عقبة جبر، رافقها عمليات إعدام ميداني، وعمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، واستخدمت قوات الاحتلال كافة أنواع الأسلحة، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة (العقاب الجماعي)، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين، واستهداف عدة أفراد من العائلة الواحدة، ومن بينهم عائلات شهداء ارتقوا خلال العام الجاري، ونذكر منهم عائلة المعتقل الإداريّ وائل عوضات، الذي استشـ~هد اثنين من أبنائه وهما رأفت، وإبراهيم، واُعتقل نجله الثالث عبد الحافظ.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ من بين حالات الاعتقال، 22 طفلًا، تقل أعمارهم عن (18 عامًا) جرى تحويل ثلاثة منهم إلى الاعتقال الإداريّ وهم: موعد عمر الحاج، وعلي بسام الشيخ إبراهيم، وجمال خليل براهمة، ويشار إلى أن الأطفال الثلاثة هم من بين 15 معتقلًا من أريحا، جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري.


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