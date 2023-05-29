حمادة: القدس والأقصى في عين عاصفة تهويدية خبيثة وشعبنا ومقاومته سيدافعون عنهما

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، على أن شعبنا ومقاومته موقفهم ثابت في الدفاع عن المسجد.وحذّر حمادة "الاحتلال من مغبة الاستمرار في الضخ والتحريق على المسجد الأقصى، وقال إن المدينة المقدسة والمسجد الأقصى منها على وجه الخصوص مستهدفة وفي عين عاصفة مساعي التهويد الخبيثة من الاحتلال".وبيّن أن "تهديدات الاحتلال للمسجد الأقصى معنويًا هي مواصلة اقتحاماته وتدنيسه، وماديًا باستمرار محاولات السيطرة على أجزاء منه أو تهديد أساسه باستمرار الحفريات أسفله".وأدان "الحفريات التي يقوم بها الاحتلال أسفل أساسات المسجد، وخاصة بالمساحة الفارغة في ساحة البراق الجدار الغربي للأقصى".ودعا "أمتنا العربية والإسلامية إلى التنبه لحقيقة الخطر المحدق بالمسجد المبارك والقيام بالدور المطلوب، محملاً الاحتلال مسؤولية عبثه المستمر".