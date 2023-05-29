موظفو وزارة الخارجية في إسرائيل يعلنون الاعتصام أثناء العمل





وأضافت أنه من المحتمل تصعيد الاعتصامات لتتحول إلى إضراب عام لكوادر وزارة الخارجية كافة.



ويأتي هذا التطور في أعقاب اجتماع عقدته لجنة المفاوضات المنبثقة عن عمال وزارة الخارجية، والتي أدارت مفاوضات مع وزارة المالية على مدار عدة أشهر، بغرض تحسين ظروف عمل موظفي الخارجية ورفع اجورهم.





وعاد أفراد لجنة التفاوض بدون أن يحققوا أي تقدم ملموس لصالح الموظفين مما حذا بعمال وموظفي الخارجية إلى الإعلان الفوري عن اعتصامات في العمل على أن يكون ذلك الخطوة الأولى التي قد تقود لاحقاً إلى إضراب عام لكافة موظفي وعمال وزارة الخارجية.



وقال مستخدمو وزارة الخارجية بهذا الشأن: "ظننا أن الامر أصبح من ورائنا وأننا تخطيناه، ولكن وزارة المالية على ما يبدو تستغل صبرنا وترى في رغبتنا للتفاهم على انها نقطة ضعف".



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن عمال وموظفي وزارة الخارجية في إسرائيل، سيبدأون اعتصامات في عملهم قبيل العطلة الصيفية.