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الرباط: ثلاث اتفاقيات جديدة بين إسرائيل والمغرب في مجال النقل والمواصلات

الرباط: ثلاث اتفاقيات جديدة بين إسرائيل والمغرب في مجال النقل والمواصلات
وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلي ميري ريغيف
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، مع وزير النقل واللوجستيك المغربي، محمد عبد الجليل، ثلاث اتفاقيات للتعاون بين الجانبين في مجال النقل والمواصلات.

ووصلت ريغيف إلى العاصمة المغربية الرابط قبل يومين، ضمن زيارة رسمية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وكانت الاتفاقية الأولى التي تم التوقيع عليها من قبل الوزيرين، هو الاعتراف المتبادل برخص القيادة الصادرة من كل الجانبين وتحويلها، مما يتيح للإسرائيليين الذين يزورون المغرب أو يعيشون هناك بقيادة مركباتهم برخصة قيادة إسرائيلية، كذلك للسياح المغاربة الذين يأتون إلى إسرائيل.

كما تم التوقيع على اتفاقية شحن تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية البحرية بين إسرائيل والمغرب وتشجيع الاتصالات المباشرة بين موانئ الجانبين.

والاتفاقية الثالثة تتعلق بالسلامة على الطرقات والتجديدات التي يمكن ادراجها على إدارة المرور.

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