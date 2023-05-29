قناة إسرائيلية: مناورة خلال أيام تتضمن سيناريو توجيه ضربة ساحقة في لبنان
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، بأن مناورة ستجرى خلال الأيام المقبلة، تتضمن سيناريو توجيه ضربة قوية وساحقة في لبنان.
ووفق (القناة 14) الإسرائيلية، فإن المناورة سيليها سيناريو هجمات في دائرة المواجهة الثالثة "إيران".
وأجرى جيش الاحتلال اليوم الاثنين، تمرينًا متعدد الأنظمة تم التخطيط له مسبقًا في جميع أذرع الجيش.
وسيكون التمرين في الجو والبر والبحر، وسيستمر حوالي أسبوعين، فيما ستكون هناك حركة للطيران الحربي في جميع المناطق.
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