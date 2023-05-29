شؤون فلسطينية

غزة: الإعلامي الحكومي يتحدث بشأن مستجدات صرف المنحة القطرية

غزة: الإعلامي الحكومي يتحدث بشأن مستجدات صرف المنحة القطرية
رئيس الإعلامي الحكومي يتحدث عن مستجدات صرف المنحة القطرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، اليوم الاثنين، أنه لا توجد أي اشتراطات، بشأن المنحة القطرية.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس)، أنه لا يوجد أي اشتراطات، وما تم التأكيد عليه هو التزام قطر اتجاه شعبنا، و"في حال حدوث أي تغيير بشأن المبلغ  سيتم الإعلان عنه عبر الديوان الملكي القطري".

وتابع معروف، أنه لا جديد بشأن توقف المنحة ولا اشتراطات كما يتم الترويج له، مشيراً إلى أن هناك إجراءات فنية ناتجة عن انتهاء المبلغ المخصص للمنحة، و"نحن في انتظار تجديد المنحة في الوقت القريب ليتسنى العمل للجنة القطرية على صرفها".

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة: إن الجهات المختصة في انتظار إعلان التجديد ، وخاصة أن هذا الإجراء الاعتيادي تكرر في آذار/مارس من العام الماضي،  وهي مسألة إجرائية مرتبطة بترتيب الإجراءات القطرية وما تم الحديث عنه هي غير صحيحة.

ولفت إلى أن هناك أطرافاً تصر على بث الإشاعات بشأن المنحة القطرية خلال الأيام الماضية، "وكل ما تم بثه أخبار متضاربة ، ولم تصدر من المصادر العبرية أو أي جهات فلسطينية".

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