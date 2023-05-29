مستوطنون يحرقون أشجار نخيل في بلدة برقة شمال غرب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأحرق مستوطنون، اليوم الاثنين، أشجار نخيل في بلدة برقة شمال غرب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عددا من المستوطنين تسلّلوا من أراضي مستوطنة (حومش) المخلاة، وأحرقوا أشجار نخيل مرزوعة داخل مقبرة البلدة، وتصدى لهم الأهالي، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف أن البلدة تشهد اعتداءات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة منهم فرض أمر واقع عقب قرار عودتهم إلى أراضي (حومش) المخلاة منذ العام 2005.