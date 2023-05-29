المباحث العامة بغزة توقف مخبزين ومحل شاورما لانعدام الشروط الصحية

رام الله - دنيا الوطنأوقفت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بمحافظتي غزة ورفح، بالاشتراك مع وزارتي الصحة والاقتصاد، مخبزين عن العمل لمدة 48 ساعة، وذلك لانعدام الشروط الصحية.وبينت مباحث التموين، أنها أتلفت داخل المخبزين 250 كغم خلطة دقيق معدة للإنتاج، مخالفة للمواصفات والشروط الصحية.وفي ذات السياق، أوقفت مباحث التموين مطعماً للشاورما بمدينة غزة، وذلك لانعدام الشروط الصحية داخل المطعم، موضحة أنها أخطرت عددًا من المنشآت الصناعية لتطبيق الشروط الصحية.وذكرت المباحث أنها أحالت ملفات القضايا للجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.