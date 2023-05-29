بيت لحم: كشف تفاصيل إحباط مخطط لتسريب أراضٍ للاحتلال





وتابع: تم وقف جميع الإجراءات والوكالات التي كانوا بصدد إعدادها لتنفيذها، الأمر الذي أفشل مخططا لتسريب مئات الدونمات لصالح الاحتلال.



وأضاف المصدر، أنه تم إحالة الموقوفين وملف القضية، إلى النيابة العامة لإكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول.



وأوضح المصدر أن الأراضي المستهدفة تقع في أراضي قرية نحالين، وتبلغ مساحتها 600 دونم وهي ملاصقة لمستوطنتي (بيتار عليت)، و(دانيال).



وأهاب جهاز المخابرات العامة، بالمواطنين توخي الحيطة والحذر في أية عملية بيع أراضٍ، والتأكد من كل الإجراءات وفق القانون، خاصة في القدس المحتلة، والمناطق الحدودية، والمناطق المحاذية للمستوطنات، وإبلاغ الجهات المختصة عن أية حالة يُشتبه بها.



رام الله - دنيا الوطنقال مصدر في جهاز المخابرات العامة بمحافظة بيت لحم، إن الجهاز أحبط صفقة تسريب أراضٍ فلسطينية لصالح الاحتلال.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصدر قوله: إنه بناءً على معلومات استخبارية حول عملية لتسريب أراضٍ إلى الاحتلال في محافظة بيت لحم، تم اعتقال أربعة أشخاص مشتبه بهم في التخطيط لتنفيذ هذه العملية.