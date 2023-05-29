شؤون فلسطينية

فتح تنعى شهيد جنين العقيد في المخابرات العامة أشرف الشيخ إبراهيم

فتح تنعى شهيد جنين العقيد في المخابرات العامة أشرف الشيخ إبراهيم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نعى المتحدث باسم حركة فتح، بغزة، منذر الحايك، اليوم الاثنين، العقيد أشرف محمد الشيخ إبراهيم، الذي استشهد أثناء تصديه لقوات الاحتلال التي حاولت اقتحام مدينة جنين اليوم.

وقال الحايك في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "تصدي أبناء الأجهزة الأمنية جنباً إلى جنب مع المقاومين تأكيد جديد على أن الشعب الفلسطيني موحد في الميدان".

ودعا القنوات الحزبية للتركيز على جرائم الاحتلال وكشف ممارساته الإرهابية أمام المجتمع الدولي وإظهار الصورة الوطنية الوحدوية أمام العالم.

كما أصدر المكتب الإعلامي، في مفوضية التعبئة والتنظيم، بياناً نعى من خلاله الشهيد العقيد في جهاز المخابرات الفلسطينية العامة أشرف الشيخ إبراهيم.

وأكدت المفوضية على أن "محاولات إخضاع شعبنا وحسم الصراع بقوة العدوان والجرائم وإرهاب حكومة اليمين الفاشي تفشل مع كل عدوان واقتحام يثبت به شعبنا وابطال الحركة والمناضلون في الميدان أن إرادة الشعب الفلسطيني لا تنكسر، وان شعبنا اليوم أكثر إصرارا على مواصلة النضال مهما كان حجم التضحيات حفاظا على حقة ومستقبله في وطنه فلسطين".

وتوجهت الحركة بتحية فخر واعتزاز لأبطالها في ميادين التصدي للعدوان والدفاع عن شعبهم مقبلين غير مدبرين، ولأبناء الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن "الدم الفلسطيني ليس رخيصا ولا مستباحا وأن استمرار هذا المسلسل من العدوان الفاشي سيقابل بالمزيد من الصمود والمواجهة، وأن حكومة الاحتلال والعدوان والقتل وحدها من يتحمل مسؤولية تبعات هذه الجرائم التي يملك شعبنا كل أدوات مواجهتها، وحق التصدي لها".

وشددت على أن "على المنظومة الدولية أن تدرك انها تخسر من مكانتها ودورها بصمتها عن هذه المجازر والاعتداءات التي تشوه وجه الانسانية، وأن هذا الصمت يعطي حكومة الاحتلال الضوء الأخضر للامعان في هذه الجرائم لشعوره انه في مأمن من العقاب على حساب الدم الفلسطيني الذي يستوجب تحركا دوليا فوريا يحمي الشعب الفلسطيني من هذا الانفلات في السلوك العدواني لحكومة الاحتلال".

وتقدمت الحركة بخالص مشاعر العزاء والمواساه لعائلة الشهيد ولرفاق دربه من الأسرى والمحررين ولزملائه في المؤسسة الأمنية، وتعاهد الشهيد أن تظل الوفية لنهجه الثوري وأن تواصل درب النضال الذي سلكه الشهداء حتى الحرية والخلاص من الاحتلال.

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