دولي

كيف علّق بايدن على فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية؟

كيف علّق بايدن على فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية؟
أردوغان وبايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي، جو بادين، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، إنني "أتطلع إلى مواصلة العمل معًا كحلفاء في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

وهنأ بايدن، اليوم، الإثنين، رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، عبر تغريدة على حاسبه الرسمي في (تويتر)، جاء فيها "ألف مبروك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه".

وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينار يوم الأحد فوز أردوغان بعد حصوله على 52.14%  من الأصوات، مما يمثل النتيجة الرسمية للانتخابات. وفق (سكاي نيوز) بالعربية

وقال ينار إنه بعد إحصاء 99.43%من صناديق الاقتراع، حصل كليجدار أوغلو منافس أردوغان على 47.86%.

وأضاف أنه مع وجود فارق يزيد عن مليوني صوت بين المرشحين الاثنين فإن بقية الأصوات التي لم تحص بعد لن تغير شيئا في النتيجة.

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