صورة.. قوائم انتظار طويلة لطلبات الدعم النفسي في سديروت
أفادت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن 60 حالة جديدة كل يوم في سديروت بغلاف غزة، يطلبون مساعدة نفسية من مركز الصمود والدعم النفسي.
وأشارت إلى أن "هناك ازدحاماً لا يطاق وقوائم انتظار طويلة".
وكان الصحفي، ألموغ بوكير، من (القناة 13) الإسرائيلية، قال إن مراكز الدعم النفسي في مستوطنات غلاف غزة تتعرض لضغوطات غير مسبوقة، مشيراً إلى أن قوائم الانتظار طويلة ومستمرة لأسابيع.
وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لقوائم طلبات الدعم النفسي في بلدة سديروت.
يشار إلى أن فصائل المقاومة بقطاع غزة أطلقت في أوائل آيار/مايو الجاري، مئات الصواريخ اتجاه مناطق غلاف غزة، خلال العدوان الأخير الذي شنه حيش الاحتلال على القطاع، والذي أسفر عن استشهاد 35 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء.
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