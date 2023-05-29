صورة.. قوائم انتظار طويلة لطلبات الدعم النفسي في سديروت

وكان الصحفي، ألموغ بوكير، من (القناة 13) الإسرائيلية، قال إن مراكز الدعم النفسي في مستوطنات غلاف غزة تتعرض لضغوطات غير مسبوقة، مشيراً إلى أن قوائم الانتظار طويلة ومستمرة لأسابيع.





وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لقوائم طلبات الدعم النفسي في بلدة سديروت.











