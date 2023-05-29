هيئة الأسرى تنشر مستجدات الوضع الصحي للأسير المريض رياض العمور

رام الله - دنيا الوطننشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، آخر التطورات الصحية على وضع الأسير المريض رياض العمور(53 عاما) من مدينة بيت لحم، وذلك بعد زيارة محامي الهيئة كريم عجوة له في سجن عسقلان.وأشارت الهيئة، أن العمور قد خضع خلال الأسبوع الماضي الى 3 فحوصات دم، وستجرى له أيضا فحوصات جديدة خلال اليومين القادمين، وقد أبلغه طبيب العيادة بوجود مشكلة بالدم عنده، حيث يعاني من عدم استقرار في قياس الدم، فيكون تارة مرتفع وتارة أخرى منخفض. وبالإضافة الى ما ذكر فانه يعاني من مشكلة في الصمام الداخلي للقلب وبحاجة لعملية قلب مفتوح، علما أنه خضع بالماضي لعمليتي قلب مفتوح، الأولى كانت عام 2010.الأسير العمور يأخذ 6 أنواع من الادوية يوميا، من بينها مميع للدم ودواء للضغط وللمعدة وفيتامينات ودواء لعلاج السوائل على الرئة، وآخر لالتهاب المثانة الذي يعاني منه. كما أنه بحاجة الى أنواع معينة من الطعام تناسب وضعه الصحي، حيث لا يستطيع تناول العديد من أصناف الطعام مثل السمك واللحوم والدجاج.يشار الى أن الأسير قد اعتقل عام 2022، وأصدر عليه حكما بالسجن المؤبد 11 مرة، وقد واجه تحقيقا قاسيا وطويلا ، فقد على أثره السمع في إحدى أذنيه، وهو يتعرض منذ بداية اعتقاله لجريمة الإهمال الطبي، وقد مكث في مستشفى سجن الرملة 7أعوام، كما فقد والديه خلال سنوات سجنه وحرم من وداعهما.