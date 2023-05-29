شؤون فلسطينية

جبهة النضال: إجراء الانتخابات بغزة حق واستمرار مصادرته جريمة لا تغتفر

جبهة النضال: إجراء الانتخابات بغزة حق واستمرار مصادرته جريمة لا تغتفر
توضيحية
قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن إجراء الانتخابات للبلديات والجامعات والنقابات المهنية في غزة حق دستوري وقانوني وليس منة من أحد، وأن استمرار مصادرته جريمة لا تغتفر .

وقالت الجبهة خلال اجتماع لجنتها التنظيمية في ساحة غزة : إن تصريحات حماس بجاهزيتها لاجراء انتخابات المجالس الطلابية في جامعات غزة تظل بدون رصيد ما لم يرافقها اجراءات عملية على الأرض أهمها إطلاق الحريات للعمل النقابي والمشاركة السياسية.

وقالت الجبهة أن قطاعات شعبنا في غزة محرومة طيلة خمس عشرة عاما مضت من حقها في اختيار ممثليها في المجالس البلدية ومجالس طلبة الجامعات والنقابات المهنية، في الوقت التي تجري في هذه الانتخابات في الضفة الغربية بشكل دوري ومنتظم وكان آخرها الانتخابات الطلابية في جامعتي النجاح وبير زيت.

وجددت الجبهة مطالبتها باجراء الانتخابات البلدية والطلابية والنقابية في غزة، ودعت حركة حماس إلى إقران أقوالها بالأفعال والسماح للجنة الانتخابات المركزية بالمباشرة في إجراءاتها للتحضير لانتخابات المجالس البلدية والقروية والالتزام بمواعيد ملزمة وبما يضمن نزاهتها وشفافيتها وحرية عمل المشاركين فيها.

كما دعت الجبهة لعقد اجتماع فوري لسكرتاريا الأطر الطلابية للاتفاق على كافة خطوات العملية الانتخابية للمجالس الطلابية في جامعات غزة ، وطالبت بأن تكون لجنة القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات حقوقية الضامن لسلامة عملية الانتخابات وحرية العمل الطلابي، وأن تتحمل الجهة الضامنة مسؤليتها الوطنية في حال تعطيل أي طرف للانتخابات.

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