غزة: الإعلان عن موعد عقد مقابلات الوظائف التعليمية



وأوضحت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل أسماء المقبولين ( بعد الفرز الورقي للطلبات) ومكان عقد المقابلات لاحقاً.



كما بينت الوزارة أنه سيتم استبعاد أي متقدم مخالف لشروط الإعلان في أي مرحلة من مراحل التسابق.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام، بغزة، أن موعد بدء عقد المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 سيكون اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 حزيران/يونيو المقبل.