شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: ارتفاع ملحوظ في أعداد الأسرى الإداريين

هيئة الأسرى: ارتفاع ملحوظ في أعداد الأسرى الإداريين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته صباح اليوم ، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد عن (1200) أسيرا، وهو النسبة الأعلى منذ سنوات سابقة .

وقالت الهيئة إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدا من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري حوالي 1000 امر ما بين تجديد وجديد، الامر الذي رفع أعداد الاسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ بداية العام .

وأضافت ان الاحتلال بكافة مكوناته يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق  أبناء الشعب الفلسطيني ، حيث طال كافة شرائح المجتمع ، دون مراعاة للمعايير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه.

ونوهت الهيئة أن الاعتقال الإداري هو سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف اعمار الأسرى دون سند قانونى، بناءً على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها أو معاينتها مشيرةً الى أنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة حيث يتم التمديد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر واحيانا قد يطال لسنوات. 

وطالبت الهيئة  بالتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية، كما دعا الى دعم تحركات الاسرى الإداريين ومساندتهم في أي حراك تصعيدي قادم.

أخبار ذات صلة

المباحث العامة بغزة توقف مخبزين ومحل شاورما لانعدام الشروط الصحية

المباحث العامة بغزة توقف مخبزين ومحل شاورما لانعدام الشروط الصحية

الرئاسة الفلسطينية: قرار عودة المستوطنين إلى حومش تحدٍّ للمجتمع الدولي

الرئاسة الفلسطينية: قرار عودة المستوطنين إلى حومش تحدٍّ للمجتمع الدولي

بيت لحم: كشف تفاصيل إحباط مخطط لتسريب أراضٍ للاحتلال

بيت لحم: كشف تفاصيل إحباط مخطط لتسريب أراضٍ للاحتلال

فتح تنعى شهيد جنين العقيد في المخابرات العامة أشرف الشيخ إبراهيم

فتح تنعى شهيد جنين العقيد في المخابرات العامة أشرف الشيخ إبراهيم

هيئة الأسرى تنشر مستجدات الوضع الصحي للأسير المريض رياض العمور

هيئة الأسرى تنشر مستجدات الوضع الصحي للأسير المريض رياض العمور

جبهة النضال: إجراء الانتخابات بغزة حق واستمرار مصادرته جريمة لا تغتفر

جبهة النضال: إجراء الانتخابات بغزة حق واستمرار مصادرته جريمة لا تغتفر

الإسلامية المسيحية تدعو للوحدة الوطنية وتبني نهج جديد للصراع مع الاحتلال

الإسلامية المسيحية تدعو للوحدة الوطنية وتبني نهج جديد للصراع مع الاحتلال

غزة: الإعلان عن موعد عقد مقابلات الوظائف التعليمية

غزة: الإعلان عن موعد عقد مقابلات الوظائف التعليمية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المباحث العامة بغزة توقف مخبزين ومحل شاورما لانعدام الشروط الصحية

المباحث العامة بغزة توقف مخبزين ومحل شاورما لانعدام الشروط الصحية

هيئة الأسرى تنشر مستجدات الوضع الصحي للأسير المريض رياض العمور

هيئة الأسرى تنشر مستجدات الوضع الصحي للأسير المريض رياض العمور

الإسلامية المسيحية تدعو للوحدة الوطنية وتبني نهج جديد للصراع مع الاحتلال

الإسلامية المسيحية تدعو للوحدة الوطنية وتبني نهج جديد للصراع مع الاحتلال

القوى الوطنية في جنين تعلن الإضراب الشامل حدادا على روح الشهيد إبراهيم

القوى الوطنية في جنين تعلن الإضراب الشامل حدادا على روح الشهيد إبراهيم

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة

غزة: التعليم تعلن عن منح دراسية في المكسيك

غزة: التعليم تعلن عن منح دراسية في المكسيك

الديمقراطية تنفي مشاركتها في المؤتمر الصحفي للمؤتمر الشعبي (14 مليون)

الديمقراطية تنفي مشاركتها في المؤتمر الصحفي للمؤتمر الشعبي (14 مليون)

لليوم السابع عشر.. الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

لليوم السابع عشر.. الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

منوعات

حسن شاكوش يكشف سبب أزمته مع ريم طارق

حسن شاكوش يكشف سبب أزمته مع ريم طارق

بالفيديو.. الظهور الأول لسمية الألفي بعد أزمتها مع السرطان

بالفيديو.. الظهور الأول لسمية الألفي بعد أزمتها مع السرطان

شاهد.. تامر حسني يغني &quot;هدلعني&quot; داخل طائرة ويُشعل الأجواء

شاهد.. تامر حسني يغني "هدلعني" داخل طائرة ويُشعل الأجواء

بعد زواج استمر ثلاثة أعوام.. طلاق بشرى من زوجها رسمياً

بعد زواج استمر ثلاثة أعوام.. طلاق بشرى من زوجها رسمياً

شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند بعد حفلها في جدة

شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند بعد حفلها في جدة

طالع التفاصيل: حكم جديد في قضية زينة وأحمد عز

طالع التفاصيل: حكم جديد في قضية زينة وأحمد عز

إيمان العاصي تُبهر جمهورها بفستان كلاسيكي باللون الأزرق

إيمان العاصي تُبهر جمهورها بفستان كلاسيكي باللون الأزرق

كيم كارداشيان تثير الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة

كيم كارداشيان تثير الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة

منة فضالي تتصدر الترند بعد ظهورها بملامح مختلفة

منة فضالي تتصدر الترند بعد ظهورها بملامح مختلفة

للمرة الثانية.. ابن ماجد الكدواني يحتفل بزفافه

للمرة الثانية.. ابن ماجد الكدواني يحتفل بزفافه

عربي

العاهل الأردني يهنئ أردوغان

العاهل الأردني يهنئ أردوغان

وزير الخارجية المصري: مهتمون بآلية التعاون الثلاثي مع العراق والأردن

وزير الخارجية المصري: مهتمون بآلية التعاون الثلاثي مع العراق والأردن

عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

شخصيات مقدسية ووزراء فلسطينيون يشاركون في حفل زفاف الأمير الحسين

شخصيات مقدسية ووزراء فلسطينيون يشاركون في حفل زفاف الأمير الحسين