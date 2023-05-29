شؤون فلسطينية

استشهاد شاب متأثراً بجراحه خلال اقتحام مدينة جنين

استشهاد شاب متأثراً بجراحه خلال اقتحام مدينة جنين
الشهيد أشرف محمد الشيخ إبراهيم
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شاب متأثراً بجراح أصيب بها فجر اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.

ووفق (تلفزيون فلسطين) فإن الشاب أشرف محمد الشيخ إبراهيم استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين صباح اليوم.

وكان ثمانية مواطنين، أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطيرة، واعتقل آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، عدة احياء من مدينة جنين. 

وقالت مصادر أمنية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وإن قناصتها اعتلوا اسطح عدد من البنايات، خاصة في محيط مستشفى جنين الحكومي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت تلك المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة، اطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى الى إصابة ثمانية منهم، أحدهم بجروح حرجة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وقامت إحدى آلياتها بصدم مركبة اسعاف الحياة وأخرى تابعة لمستشفى الرازي، والحقت بهما اضرارا مادية.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وعرف منها منزل لعائلة الهصيص، كما اعتقلت الشابين: نورس غوادرة، وحسن تميم حردان.

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