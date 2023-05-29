دولي

للمرة الأولى في تاريخها.. الصين ترسل رائد فضاء مدنياً في مهمة مأهولة

للمرة الأولى في تاريخها.. الصين ترسل رائد فضاء مدنياً في مهمة مأهولة
الصين ترسل الثلاثاء رائد فضاء مدنيا في مهمة مأهولة إلى محطة تيانغونغ
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن ترسل الصين غداً الثلاثاء رائد فضاء مدنيا في مهمة مأهولة إلى محطة تيانغونغ، للمرة الأولى في تاريخها.

ووفق مراقبين فإن الخطوة تشكل مرحلة جديدة في مواصلة طموحاتها لاستكشاف الفضاء.

وقال لين شيكيانغ الناطق باسم الوكالة الصينية، للرحلات الفضائية المأهولة خلال مؤتمر صحافي في بكين، إن رائد الفضاء غي هايشو استاذ في جامعة علوم الجو والفضاء، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وأوضح الناطق أن غي "سيكون مسؤولا بشكل أساسي في المدار عن إدارة الشحنات" المخصصة للتجارب في علم الفضاء.

وسيعمل رائد الفضاء المدني في المدار إلى جانب قائد مهمة شنجو-16 جينغ هايبنغ ورائد الفضاء جو يانجو.

وسينطلق الطاقم من قاعدة جيوغوان في شمال غرب الصين الثلاثاء عند الساعة 09,31 بالتوقيت المحلي (الساعة 01,31 ت غ) على ما أفادت وكالة الفضاء الصينية.

وقالت جامعة بيهانغ، وهو الاسم الآخر للمؤسسة التربوية التي يعمل فيها غي، إن هذا الأخير "ينتمي إلى عائلة عادية" من اقليم يونان في غرب البلاد.

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