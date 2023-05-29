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وزير الخارجية المصري: مهتمون بآلية التعاون الثلاثي مع العراق والأردن

وزير الخارجية المصري: مهتمون بآلية التعاون الثلاثي مع العراق والأردن
لقاء وزير الخارجية المصري وعمار الحكيم
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي وذلك خلال زيارته الحالية إلى مصر.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن شكري رحب بالحكيم في بلده الثاني مصر، معرباً عن التقدير لدوره في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقتين. 

كما أكد شكري حرص مصر على دفع التعاون مع العراق، والتطلع إلى عقد اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين بالقاهرة قريباً وخروجها بنتائج تصب في دفع العلاقات الثنائية قدماً.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية رحب بما أعرب عنه عمار الحكيم من حرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق ومصر، لاسيما فيما يتعلق بفرص مساهمة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار في العراق ظل ما تمتلكه تلك الشركات من خبرات واسعة، وترجمة ذلك إلى واقع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات على الأرض خلال الفترة القادمة. 

وأكد شكري في هذا الإطار على الاهتمام الذى توليه مصر لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن لربط مصالح البلدان الثلاثة، والتطلع لتنفيذ مشروعات التعاون المتفق عليها في أقرب وقت بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة. 

كما أعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب، انطلاقاً من دعمها لسلامة وأمن واستقرار العراق الشقيق.

ومن ناحية أخرى، أوضح أبو زيد أن اللقاء شهد نقاشاً حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الأولوية المشتركة، حيث أكد الجانبان حرصهما على التنسيق المستمر بين البلدين حول سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة. 

ومن جانبه، أعرب الحكيم عن تقديره العميق لمصر ودورها التاريخي والمحوري في المنطقة، مؤكداً على الاهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين. كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار العمل على كافة المستويات لدفع التعاون بين البلدين الشقيقتين إلى آفاق أرحب.

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