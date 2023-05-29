قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 14 مواطناً فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 14 مواطناً من مناطق مختلف في الضفة الغربية، حيث اعتقلت من غرب رام الله كلاً من المحرر محمد نوح هريش، والمحرر محمود نوح هريش، والمحرر محمد صالح.كما واعتقلت من جنين كل من، نورس تركمان، وحسن تميم حردان، والد الشاب نور الهصيص، الشيخ وليد عارف جلامنة، وصهيب وليد جلامنة، وإبراهيم عارف هصيص.ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال يوسف منصور، والمحرر سامر عبد اللطيف عابد، والمحرر أحمد الأقرع.كما واعتقلت من قلقيلية وطوباس الشابين علي أبو شهاب، ووالد الشاب خالد عماد بني عودة.