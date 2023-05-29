العمل بغزة تتحدث عن آخر التطورات بقضية تصاريح العمال داخل أراضي 48

رام الله - دنيا الوطنتحدث وكيل وزارة العمل في قطاع غزة، إيهاب الغصين، اليوم الإثنين،عن آخر تطورات ملف العمال داخل أراضي 48.وقال الغصين إن "11 ألف عامل لهم تصاريح عمل سارية المفعول داخل أراضي 48 من أصل 140 ألف عامل مسجل على رابط وزارة العمل".وتابع خلال تصريحات صحفية أن "مسؤولية الوزارة ترشيح الأسماء والأولوية للمسجلين حتى أقل من 60عاماً، وبعد ترشيح الأسماء للشؤون المدنية ليس لنا بعد ذلك أي علاقة ولا رفض بسبب انتهاء الكوتة".وأضاف أن "الشؤون المدنية تبلغنا عن الترشيح في ذات اليوم وهي من تحدد الموعد والعدد وليس لدينا أي معلومات بالخصوص".وشدد وكيل وزارة العمل خلال حديثه على أنه "لا يوجد خلال الاختيار أي استثناء أو محاباة لأي مواطن وأي حالة تستفيد عن طريق الوزارة تتم حسب النظام والترتيب". لافتًا إلى أن "اللون الأخضر يُغير إلى اللون الأسود عند ترشيح الإسم إلى الشؤون المدينة".وفي سياق آخر، قال الغصين إن "320 ألف مسجل باحث عن العمل من الخريجين ومن استفاد فرص عمل 100 ألف والعام الماضي كان من أفضل الأعوام، حيث عمل فيه 9 آلاف".