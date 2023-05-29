صور وفيديو.. مصرع شخص جراء سيول داهمت محافظة العقبة بالأردن





ووفق ما نقلت قناة (المملكة)، فإن كوادر الإنقاذ في الدفاع المدني وشرطة العقبة تعاملت مساء الأحد، مع بلاغ يفيد بانجراف مركبة داخلها شخصان بعد أن داهمتها السيول في منطقة الشامية بمحافظة العقبة.



وبينت مديرية الأمن العام، أن فرق الدفاع المدني وشرطة العقبة استجابت للحادثة وعملت على إنقاذ أحد الأشخاص، فيما واصلت البحث طوال الليلة الماضية عن الشخص الآخر ضمن عملية تمشيط واسعة لمجرى السيل حتى تم العثور عليه فجر الاثنين متوفياً.



وجددت مديرية الأمن العام تحذيراتها بعدم الاقتراب لمجاري السيول والأودية وعدم قطعها سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات.































رام الله - دنيا الوطنلقي شخص مصرعه، مساء الأحد، جراء سيول داهمت منطقة الشامية بمحافظة العقبة في الأردن.