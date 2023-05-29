شؤون فلسطينية

السفير اللوح يكشف تفاصيل وبرنامج زيارة اشتية للقاهرة والوفد الوزاري

السفير اللوح يكشف تفاصيل وبرنامج زيارة اشتية للقاهرة والوفد الوزاري
اشتية خلال زيارته للقاهرة في أكتوبر 2019
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة، دياب اللوح، أن رئيس وزراء  د. محمد اشتية، سيصل اليوم الاثنين، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى جمهورية مصر العربية، بناءً على دعوة من نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح اللوح أن "زيارة الوفد الوزاري تلبية لدعوة مصر الحاضنة الأكبر وخير داعم ونصير للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وتجسيداً للعلاقة الاستراتيجية والأخوية بين الرئيسين محمود عباس عبد الفتاح السيسي، وتكريساً للتنسيق المستمر والدائم في كافة القضايا المركزية والسياسية بين القيادتين، إيماناً بوحدة التاريخ والمصير بين الشعبين الشقيقين".

وأفاد اللوح أن تلبية اشتية دعوة شقيقه المصري بتشكيل وفد رفيع المستوى، وهو يعد الاجتماع الثاني للجنة الفلسطينية المصرية العليا المشتركة والتي عقدت في وقت سابق بشهر تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2019.

وأكد أن مشاركة تسع حقائب وزارية في هذه الزيارة الرسمية تدّلل على حرص دولة فلسطين على مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس عباس عبر توجيهاته الدائمة بوجوب استمرار العلاقة المتميزة مع مصر ودوام التنسيق الثنائي لتحقيق الإفادة القصوى وتبادل الخبرات في شتّى المجالات ذات الصلة.

وذكر سفير فلسطين في القاهرة، أن الوزراء المشاركين في الزيارة هم: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وزير الزراعة رياض عطارى، وزيرة الصحة د.مي الكيلة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمود أبو مويس، وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة ، وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، وزير الأوقاف، حاتم البكري، إلى جانب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، الأمين العام لمجلس الوزراء د. أمجد غانم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، وعدد من كبار مستشاري رئيس الوزراء في العديد من التخصصات الحيوية . 

وتوجّه اللوح بالشكر إلى جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً، على استضافة هذه الزيارة التاريخية والتي سيترتب عليها نتائج تنفيذية تعكس التشاور والتنسيق المشترك المستمر بين القيادتين.

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