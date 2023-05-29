شؤون فلسطينية

بالفيديو.. مستوطنون يعيدون إنشاء المدرسة الدينية في حومش وبن غفير يعلّق: لحظة تاريخية

بالفيديو.. مستوطنون يعيدون إنشاء المدرسة الدينية في حومش وبن غفير يعلّق: لحظة تاريخية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بأن المستوطنين أعادوا إنشاء المدرسة التوراتية في بؤرة حومش الاستيطانية المخلاة شمالي الضفة الغربية، بموافقة رسمية من الاحتلال.

ووفق ما نقلت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، فإن وزير الجيش غالانت ووزير المالية سموتريتش وافقوا على إعادة إنشاء المدرسة.

وقالت الصحيفة، إن عدداً من المستوطنين تزعمهم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، قاموا بإعادة إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة حومش شمال الضفة، على مساحة بديلة داخل البؤرة، كخطوة تهدف لشرعنتها لاحقاً.

من جانبه، قال الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إن "إقامة المدرسة الدينية في حومش هي لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بأكملها".

وتابع" وبهذه المناسبة أهنئ عضو (كنيست) ليمور سون هار ميلخ، المقيمة سابقًا في حومش، التي بادرت بإصدار تعديل لإلغاء قانون عنصري لترحيل اليهود من شمال الضفة، مما يجعل من الممكن العودة وتنمية هذه المناطق".

 

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