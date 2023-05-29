دولي

في خطاب النصر.. أردوغان: سنسخر كافة الإمكانات الفترة المقبلة لنهضة الاقتصاد

في خطاب النصر.. أردوغان: سنسخر كافة الإمكانات الفترة المقبلة لنهضة الاقتصاد
الرئيس التركي رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حكومته ستسخر كافة إمكاناتها في الفترة المقبلة لنهضة الاقتصاد وتأهيل مناطق الزلزال.

وأوضح في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة، أمام حشد كبير من أنصاره عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، أن المسألة الأهم في الأيام القادمة هي حل مشاكل زيادة الأسعار الناجمة عن التضخم، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

وأضاف: "سنواصل سياسة الاستقرار، والتخطيط لبناء اقتصاد إنتاجي يقوم على أساس الاستثمار وخلق فرص العمل".

وأردف: "تضميد جراح منكوبي زلزال 6 شباط/فبراير وإعادة بناء مدننا المدمرة ستكون في مقدمة أولوياتنا، وكذلك سنسخر كل وقتنا وطاقتنا للعمل وإنجاز المشاريع وتقديم الخدمات".

وحول نتائج الانتخابات، قال أردوغان: "لم يخسر أحد اليوم، فالفائز 85 مليون مواطن، حان الوقت لنجتمع ونتحد حول أهدافنا وأحلامنا الوطنية".

وأعرب أردوغان عن احترامه الدائم لإرادة الشعب، مبيناً أن الفائز في هذه الانتخابات هو تركيا والديمقراطية.

وتطرق إلى مسألة عودة اللاجئين السوريين قائلا: "وفرنا الإمكانية لعودة نحو 600 ألف شخص إلى المناطق الآمنة في سوريا حتى اليوم".

واستطرد: "سنضمن عودة مليون سوري إضافي في غضون سنوات قليلة من خلال مشروع سكني جديد ننفذه مع قطر".

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