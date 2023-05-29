بعد فوز أردوغان.. طالع النتائج النهائية للانتخابات التركية

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.وتنافس في جولة الإعادة، أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو.وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، مساء أمس الأحد، قال ينار: "بعد فرز 99.43% من صناديق الاقتراع داخل البلاد وخارجها، حصل أردوغان على 52.14% مقابل 47.86% لكمال قليجدار أوغلو (مرشح المعارضة)".وأوضح أن معدل الصناديق المفتوحة بلغ 99.32% داخل البلاد، و88.14% خارجها.وبين ينار، أن أردوغان حصل على 51.91% من الأصوات داخل البلاد، فيما حصل قليجدار أوغلو على 48.09%.وأشار إلى أن أردوغان حصل على 59.80 من الأصوات خارج البلاد، فيما حصل قليجدار أوغلو على 40.20%.