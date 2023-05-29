شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي

طقس فلسطين: استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي
يستمر طقس فلسطين تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين اليوم الاثنين غائماً جزئيًّا ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتستمر البلاد تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يتوقع تساقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والأخر على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، في ساعات الظهيرة تميل الأجواء إلى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يكون طقس فلسطين هذه الليلة، غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما طقس فلسطين يوم الثلاثاء يكون غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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