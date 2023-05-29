شؤون فلسطينية

فيديو.. إصابة ثمانية مواطنين واعتقال آخريْن خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين

فيديو.. إصابة ثمانية مواطنين واعتقال آخريْن خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين
قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثمانية مواطنين، بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطيرة، واعتقل آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، عدة احياء من مدينة جنين. 

وقالت مصادر أمنية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وإن قناصتها اعتلوا اسطح عدد من البنايات، خاصة في محيط مستشفى جنين الحكومي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت تلك المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة، اطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى الى إصابة ثمانية منهم، أحدهم بجروح حرجة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وقامت إحدى آلياتها بصدم مركبة اسعاف الحياة وأخرى تابعة لمستشفى الرازي، والحقت بهما اضرارا مادية.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وعرف منها منزل لعائلة الهصيص، كما اعتقلت الشابين: نورس غوادرة، وحسن تميم حردان.

 


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