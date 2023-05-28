الرئيس الإسرائيلي يُعلق على فوز أردوغان

رام الله - دنيا الوطنعلق الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء الأحد، على فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة في بلاده.وقال وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية: "أبارك لرئيس تركيا أردوغان فوزه بالانتخابات وأنا مقتنع بأننا سنواصل العمل لتقوية وتوسيع العلاقات".وأشارت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان احتفظ بالرئاسة لولاية جديدة، وذلك بفارق مريح.وذكرت وكالة أنباء (الاناضول) الرسمية، أن إردوغان حصد نحو 52% من الأصوات مقابل نحو 48% لخصمه كمال كليجدار أوغلو بعد فرز نحو 99.5% من بطاقات الاقتراع.