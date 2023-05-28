شؤون فلسطينية

حركة المقاومة الشعبية تهنئ الرئيس أردوغان

حركة المقاومة الشعبية تهنئ الرئيس أردوغان
توضيحية
تقدمت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، وعلى رأسها الأمين العام الشيخ أبو قاسم دغمش، من الشعب التركي الشقيق بنجاح
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

كما ونتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ونيله  ثقة الشعب التركي.

وقال: "إننا إذ نهنئ تركيا قيادة وشعبا بهذا العرس الديمقراطي، لنسأل الله أن يقود تركيا نحو مزيد من التقدّم والاستقرار والازدهار".

ودعت الحركة الرئيس أردوغان والقيادة التركية، إلى الثبات والتمسك بنهج مناصرة الشعوب المظلومة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني ووقوف تركيا الدائم إلى جوار شعبنا، آملين أن يعزز هذا الفوز العلاقات التركية العربية الراسخة، ودعم حق شعبنا الفلسطيني في أرضه ومقدساته، حتى تحقيق تطلعاته بدولته المستقلة.

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