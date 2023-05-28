بحر يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس المجلس التشريعي، بغزة، اليوم الأحد، الشّعب التركي الشّقيق بمناسبة إنجاز العرس الديمقراطي ونجاح الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة، والتي عكست حضارية الشعب التركي وإرادته الحرة في ظل التحديات الداخلية والخارجيةوقال في بيان له حول الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة التركية: "نتوجه ببالغ التهنئة إلى الرئيس رجب طيّب أردوغان بمناسبة انتخابه رئيساً لتركيا، وتجديد ثقة الشعب التركي به، داعين لمواصلة الجمهورية التركية بقيادته مواقفها التاريخية الأصيلة في نصرة قضايا الأمة العادلة وفي مقدمتها فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك".وأضاف بحر: "كلنا ثقةٌ أنّ النجاح الكبير في هذه الانتخابات، سيكون بمثابة انطلاقة جديدة نحو المزيد من الازدهار وتحقيق تطلعات الشعب التركي الشقيق، وتعزيز الموقع الريادي لتركيا على مستوى الأمة الإسلامية والعالم".كما أكد تطلع "التشريعي" إلى تعزيز أواصر العلاقات البرلمانية مع البرلمان التركي لدعم الحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.