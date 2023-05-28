مصرع مواطن في حادث سير ذاتي في بيت لحم

لقي مواطن يبلغ من العمر (65 عاماً) مصرعه مساء اليوم نتيجة حادث سير ذاتي وقع ببلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.





وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن حادث سير ذاتي وقع لمركبة مساء اليوم بسبب ارتطامها بجانب الطريق ببلدة تقوع في محافظة بيت لحم أدى لإصابة مواطن بجروح وتم نقله لمستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج حيث أعلن الأطباء عن وفاته.





وأضاف ارزيقات انه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

رام الله - دنيا الوطن