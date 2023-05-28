مباشر | الرئيس أردوغان يفوز بولاية رئاسية جديدة

دولي

أردوغان في خطاب النصر: الفائز بهذه الانتخابات هو 85 مليون مواطن تركي

أردوغان في خطاب النصر: الفائز بهذه الانتخابات هو 85 مليون مواطن تركي
الرئيس التركي رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد إن "الفائز في هذه الانتخابات هو 85 مليون مواطن تركي".

وأضاف في خطاب النصر الذي ألقاه من إسطنبول، بعد فوزه بالجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات التركية: "قلنا سابقا إننا سنفوز فوزا لن يخسر فيه أحد لذا فإن الفائز الوحيد اليوم هو تركيا".

وأكد أردوغان بأن "نتائج الانتخابات أظهرت مرة أخرى أنه ليس باستطاعة أحد أن يطعن في مكاسب تركيا".

وقال الرئيس التركي: "أتممنا الجولة الثانية من الانتخابات بالفوز بفضل دعم شعبنا"، مضيفاً: "أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة".

وتشير النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان احتفظ بالرئاسة لولاية جديدة، وذلك بفارق مريح. 

وحصل أردوغان على 52.87%  وكيليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز أكثر من 99 % من الأصوات.

جاء ذلك بعد بدء عملية فرز الأصوات في الجولة الحاسمة لانتخابات الرئاسة التركية.

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