الرئيس عباس يهنئ أردوغان





وأشارت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان احتفظ بالرئاسة لولاية جديدة، وذلك بفارق مريح.

وحصل أردوغان على 52.87% وكيليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز أكثر من 99 % من الأصوات.

جاء ذلك بعد بدء عملية فرز الأصوات في الجولة الحاسمة لانتخابات الرئاسة التركية.

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس محمود عباس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التركية.وقال الرئيس عباس في برقية التهنئة: "يسرنا لمناسبة فوزكم وإعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية تركيا الشقيقة لولاية حكم رئاسية جديدة، وفوز حزبكم العتيد حزب (العدالة والتنمية) بالمرتبة الأولى في البرلمان التركي، وفوز تحالف الجمهور الذي يقوده الحزب بالأغلبية في البرلمان، أن نبعث لكم ومن خلالكم للشعب التركي الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، بأسمى عبارات التهاني القلبية والتبريكات الأخوية؛ واثقين بأنه بفضل الله وبحكمتكم وشجاعتكم ستواصلون مسيرة التنمية وتحقيق الإنجازات العظيمة لتركيا ولشعبها الشقيق"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأعرب الرئيس عباس عن اعتزازه بعلاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، مثمنا مواقف الرئيس أردوغان المبدئية والثابتة في دعم شعبنا وقضيته العادلة.