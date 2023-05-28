مباشر | الرئيس أردوغان يفوز بولاية رئاسية جديدة

شؤون فلسطينية

أول تعليق من حماس على فوز أردوغان بالانتخابات التركية

أول تعليق من حماس على فوز أردوغان بالانتخابات التركية
الرئيس التركي رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الرئيس رجب طيب أردوغان، بالفوز بولاية ثانية.

وأشاد هنية بـ "الموقف الحضاري للشعب التركي ونتطلع إلى سنوات جديدة في دعم قضيتنا وقدسنا".

وهنأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية ونيله ثقة الشعب التركي مجدداً.

وفي بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تقدمت حماس بخالص التهاني والتبريكات إلى أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ونيله مجدداً ثقة الشعب التركي الشقيق، لقيادة تركيا الحاضر والمستقبل نحو مزيد من التقدّم والاستقرار والازدهار.

كما هنأت الشعب التركي بكل مكوناته على هذا العرس الديموقراطي الذي عكس صورة حضارية فريدة للشعب التركي الشقيق وللجمهورية التركية.

وقالت حماس: "إننا نتطلع أن يكون هذا الفوز  التاريخي للرئيس أردوغان محطة انطلاقة جديدة لتركيا نحو تعزيز علاقاتها العربية والإسلامية ومكانتها الإقليمية والدولية، ونصرة المظلومين والقضايا العادلة حول العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وتعزيز علاقات الصداقة والأخوّة بين الشعبين التركي والفلسطيني".

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