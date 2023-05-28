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شؤون فلسطينية

تأكيداً لانفراد "دنيا الوطن".. اشتية يتوجه للقاهرة الاثنين على رأس وفد وزاري

تأكيداً لانفراد "دنيا الوطن".. اشتية يتوجه للقاهرة الاثنين على رأس وفد وزاري
خلال زيارة سابقة لرئيس الوزراء محمد اشتية للقاهرة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تأكيداً لما انفردت به "دنيا الوطن" مساء أمس السبت، من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء، محمد اشتية، إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم غد الإثنين، على رأس وفد وزاري، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وسيجري اشتية خلال الزيارة مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وجمهورية مصر العربية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويضم الوفد وزراء: الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والصحة، والمواصلات، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي، والأوقاف، وسلطة الطاقة، إضافة للأمين العام لمجلس الوزراء، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة، التي تعتبر الثانية لحكومة اشتية للعاصمة المصرية، توقيع عدد من الاتفاقيات، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

كما يضم الوفد عدداً من رجال الأعمال الذين سيبحثون مع نظرائهم المصريين فرص إقامة تعاون مشترك، بما يعزز التبادل التجاري بين فلسطين ومصر في جميع المجالات.

وكانت "دنيا الوطن"، علمت من مصدر فلسطيني رفيع المستوى، أن رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، يرافقه وفد وزاري فلسطيني، سيلتقي نظيره، المصري، مصطفى مدبولي في القاهرة هذا الأسبوع.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن اللقاء يهدف إلى بحث قضايا ثنائية مختلفة، مشيراً إلى أنه جرى التجهيز لهذا اللقاء خلال الشهر الماضي، فيما رفض المصدر الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان اشتية، قد التقى نظيره المصري، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على هامش قمة المناخ، والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ، بمصر.

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