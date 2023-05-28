جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مناورة عسكرية تجرى الاثنين
كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تفاصيل مناورة عسكرية ستجرى يوم غدٍ الاثنين، في قاعدة مقر وزارة الجيش.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن مناورة عسكرية ستجرى بقاعدة مقر وزارة الجيش غداً الاثنين من الساعة 11:00 حتى 14:00 ويوم الثلاثاء من الساعة 9:30 الى 11:30.
وأضاف أن المناورة يتخللها سماع أصوات انفجارات في القاعدة ويوم الثلاثاء الساعة 09:30 سيتم تفعيل صفارات الإنذار.
وكان الصحفي الإسرائيلي، ايتاي بلومنتال، قال إن الجيش سيبدأ غداً الاثنين، تمرينًا متعدد الأنظمة تم التخطيط له مسبقًا في جميع أذرع الجيش.
وأضاف أن التمريد سيكون في الجو والبر والبحر، وسيستمر حوالي أسبوعين، فيما ستكون هناك حركة للطيران الحربي في جميع المناطق.
وأكد أن مسارات الطيران المدني في سماء إسرائيل تم تغييرها، وإغلاقها أمام تحليق الطيارين الهواة.
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