جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مناورة عسكرية تجرى الاثنين

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تفاصيل مناورة عسكرية ستجرى يوم غدٍ الاثنين، في قاعدة مقر وزارة الجيش.

وكان الصحفي الإسرائيلي، ايتاي بلومنتال، قال إن الجيش سيبدأ غداً الاثنين، تمرينًا متعدد الأنظمة تم التخطيط له مسبقًا في جميع أذرع الجيش.





وأضاف أن التمريد سيكون في الجو والبر والبحر، وسيستمر حوالي أسبوعين، فيما ستكون هناك حركة للطيران الحربي في جميع المناطق.



