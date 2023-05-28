دولي

لكل شقة غرفة محصنة.. عسقلان تخطط لاستقبال 40 ألف مستوطن جديد

لكل شقة غرفة محصنة.. عسقلان تخطط لاستقبال 40 ألف مستوطن جديد
غرف محصنة يوزعها جيش الاحتلال المناطق المحيطة بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
تخطط بلدية عسقلان تخطط لبناء حوالي 12 ألف شقة جديدة بهدف جلب 40 ألف مستوطن جديد للمدينة.

ووفق ما أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الأحد، فإن كل شقة، ستشمل غرفة محصنة.

يشار إلى أن مدينة عسقلان من المدن التي عادة ما تستهدف من قبل فصائل المقاومة في غزة، خلال الحروب التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع.

وأطلقت فصائل المقاومة في آيار/مايو الجاري، صواريخ اتجاه مدينة عسقلان خلال العدوان الذي شنه حيش الاحتلال على القطاع، والذي أسفر عن استشهاد 35 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء.

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