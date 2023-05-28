لكل شقة غرفة محصنة.. عسقلان تخطط لاستقبال 40 ألف مستوطن جديد





يشار إلى أن مدينة عسقلان من المدن التي عادة ما تستهدف من قبل فصائل المقاومة في غزة، خلال الحروب التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع.





وأطلقت فصائل المقاومة في آيار/مايو الجاري، صواريخ اتجاه مدينة عسقلان خلال العدوان الذي شنه حيش الاحتلال على القطاع، والذي أسفر عن استشهاد 35 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء.





رام الله - دنيا الوطنتخطط بلدية عسقلان تخطط لبناء حوالي 12 ألف شقة جديدة بهدف جلب 40 ألف مستوطن جديد للمدينة.ووفق ما أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الأحد، فإن كل شقة، ستشمل غرفة محصنة.