دولي

طالع: نتائج انتخابات الجولة الحاسمة للانتخابات التركية بعد فرز 40% من الأصوات

طالع: نتائج انتخابات الجولة الحاسمة للانتخابات التركية بعد فرز 40% من الأصوات
أردوغان خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات التركية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام تركية، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 57.36 %، وكيليجدار أوغلو، على 42.64 % وذلك بعد فرز 40 % من الأصوات.

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، مساء اليوم الأحد، أكد انتهاء عملية التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات "دون مشاكل تذكر".

وقال أردوغان إن بلاده تشهد إقبالاً كبيراً على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف في كلمة له خلال الإدلاء بصوته في الجولة من الانتخابات الرئاسية، بأن "الانتخابات تأكيد على العملية الديمقراطية في تركيا".

وناشد الرئيس التركي الناخبين عدم التراخي والتوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم حفاظا على الديمقراطية.

وتابع: "الشعب سيختار رئيسه وأعتقد أن عملية الفرز ستكون سريعة".

بدوره قال كيليجدار أوغلو، الذي ينافس أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات، بأن "المعارضة التركية تعرضت لحملة أكاذيب".

ودعا أوغلو الشعب التركي لحماية صناديق الاقتراع، للتصويت لما وصفه التخلص من الحكم الديكتاتوري.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تركيا اليوم الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلّي، إيذاناً بانطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وبلغت نسبة المشاركة بالانتخابات في الجولة الأولى في 14 آيار/مايو الجاري، قد بلغت 88.9% داخل تركيا، و49% في الخارج.

ويحقّ لأكثر من 64 مليون تركي التصويت في ما يقرب من 192 ألف مركز للاقتراع.

وحقق أردوغان تقدماً مريحاً بخمس نقاط تقريبا على منافسه كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى في 14 أيار/مايو، لكنه فشل في الحصول على نسبة 50% المطلوبة لحسم الجولة الأولى.

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