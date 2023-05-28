شخصيات مقدسية ووزراء فلسطينيون يشاركون في حفل زفاف الأمير الحسين





وقال مدير دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب، إنّ المقدسيين الحاضرين سيشاركون في حفل عشاء "القرا - وليمة العرس" الذي سيولمه الملك عبدالله الثاني في 31 من الشهر الحالي بمضارب بني هاشم.



وأضاف، أن المشاركين وصلتهم دعوات حضور من الديوان الملكي الهاشمي، وفق ما نقلت عنه قناة (المملكة).



ويستعد الأردن لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، حيث يُعقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف في الأول من حزيران/يونيو المقبل، في احتفال مهيب بتقاليد ملكية هاشمية أردنية عريقة متوارثة وحاضرة في ذاكرة الأردنيين والعالم، حيث ستتبع مراسم حفل الزفاف التقاليد والبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية.



رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يشارك مجلس أوقاف القدس، ووزراء سابقون وقضاة ومحامون فلسطينيون، في حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة السيف.