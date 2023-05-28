غزة: قيادة جبهة التحرير الفلسطينية تستقبل قيادة فدا

رام الله - دنيا الوطنفي إطار احتفالها بذكرى انطلاقة 27 من نيسان، استقبلت قيادة جبهة التحرير الفلسطينية في المحافظات الجنوبية يتقدمها عدنان غريب، عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤولها في قطاع غزة وعضوي اللجنة المركزية الدكتور سفيان مطر والدكتور جهاد شيخ العيد ومسؤولة كتلة تحرير المرأة في القطاع رسمية العرجا وعضو القيادة كامل حسونة وعدد آخر من أعضاء القيادة صباح اليوم في مقرها في مدينة غزة وفدا من قيادة الحزب الديمقراطي الفلسطيني (فدا) وعلى رأسهم رائف دياب عضو المكتب السياسي لـ (فدا) الذى جاء مهنئا بمناسبة ذكرى انطلاقة 27 من نيسان/إبريل- اليوم الوطني للجبهة.وأكدت القيادتان على ضرورة توحيد الجهود ورص الصفوف من أجل مواجهة الهجمة غير المسبوقة من قبل الحكومة الإسرائيلية ومستوطنيها على أبناء شعبنا وهذا يتطلب انهاء الانقسام وتنفيذ بنود المصالحة.كما أكدت القيادتان في ذكرى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية على أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي حامية المشروع الوطني على أن تكون هناك خطوات جدية لإصلاح مؤسساتها وتطويرها لتواكب التطورات والمتغيرات السياسية.