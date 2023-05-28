تشكيل مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح الوطنية





جاء ذلك للمصادقة على تشكيل سكرتاريا مجلس اتحاد الطلبة في دورته القادمة، حيث تمت المصادقة على التوافق الذي تم بين الكتلة الإسلامية وحركة الشبيبة الطلابية على منح الثقة على أعضاء مجلس اتحاد الطلبة وانتخاب رئيس المؤتمر العام ونائب رئيس للمؤتمر وأميناً للسر بالإضافة إلى تشكيل مجلس الطلبة حسب دستور مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة.



وفي بداية الاجتماع رحب عميد شؤون الطلبة رئيس لجنة الانتخابات م. محمد دقة بالحضور وقدم شكره للجنة الإشراف على الانتخابات، كما شكر الطلبة على التزامهم بكافة التعليمات التي صدرت عن اللجنة طيلة فترة العملية الانتخابية ورحب بالتوافق الذي تم بين الكتلة الإسلامية وحركة الشبيبة الطلابية متمنياً أن يكون هذا الاتفاق مقدمة لمصالحة وطنية شاملة كما دعا الطلبة إلى مزيد من العمل النقابي الطلابي الذي يصب في خدمة طلبة جامعة النجاح الوطنية.



وفي التشكيلة التي تم التوافق عليها حصلت الكتلة الإسلامية على ستة مقاعد وحركة الشبيبة الطلابية على ستة مقاعد وجبهة العمل الطلابي التقدمية على مقعد واحد وجاءت تشكيلة المجلس على النحو التالي:



الكتلة الإسلامية:



رئيس مجلس اتحاد الطلبة: عمر ساري اللجنة المالية: عز الدين ريحان اللجنة الاجتماعية: عبدالله البيتاوي اللجنة الصحية: أسيل القاضي اللجنة الفنية: تقى حنايشة لجنة الخدمات: عبدالرحمن أحمد حركة الشبيبة الفتحاوية:



لجنة التخصصات: أحمد كيلاني لجنة العلاقات العامة: سلمى رمضان اللجنة الثقافية: روحي عوادة لجنة العمل التطوعي: غزل داوود اللجنة الرياضية: أسيد ياسين لجنة الأرشيف: منصور جبارين كتلة الشهيد أبو علي مصطفى



لجنة الكافتيريا: جيفارا بطة



توزيع المؤتمر العام:



الكتلة الإسلامية: رئيس المؤتمر العام: روض ريحانحركة الشبيبة الطلابية: أمين سر المؤتمر: فهيم سماعنةكتلة الشهيد أبو علي مصطفى نائب رئيس المؤتمر: نغم ولد علي













رام الله - دنيا الوطنعقدت عمادة شؤون الطلبة في جامعة النجاح الوطنية بحضور أعضاء لجنة انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة اجتماع المؤتمر العام لمجلس اتحاد الطلبة للعام 20223.