دولي

حكومة الاحتلال ترصد 285 مليون شيكل لتعزيز "الهوية القومية"

حكومة الاحتلال ترصد 285 مليون شيكل لتعزيز "الهوية القومية"
حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تُصادق حكومة الاحتلال اليوم، على تفاصيل ميزانية السلطة المعنية بما يسمى "تعزيز الهوية القومية اليهودية" عملًا بالاتفاق مع رئيس حزب (نوعام)، أفي معوز. 

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الميزانية المرصودة لهذه السلطة، 285 مليون شيكل.

وقال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يؤاف كيش، إن وزارته هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع البرامج التعليمية. 

وأضاف أنه لا يوجد أي تأثير لنائب الوزير المسؤول عن السلطة، أفي ماعوز، على وزارة التربية والتعليم. 

ورأى كيش أن "المضامين التعليمية ستتسم بالشفافية ليس إلا".

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