غزة: تفاصيل اجتماع كتلة التغيير والإصلاح برئيس وأركان لجنة متابعة العمل الحكومي





جاء ذلك خلال اجتماع الكتلة الدوري بمقر المجلس التشريعي بغزة، اليوم الأحد بحضور رئيس ونواب الكتلة .



ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" فإن وهدف الاجتماع إلى متابعة العديد من القضايا التي تمس حياة المواطنين وطبيعة عمل وأداء الوزارات الحكومية في قطاع غزة لا سيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية.



وأوضح النائب د. مروان أبو راس، نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح، أنه تم خلال اللقاء توجيه عدد من الاستفسارات والمتابعات والملاحظات حول قضايا تتعلق بالشأن العام كالترقيات والموظفين، وملف تسجيل أراضي المالية والمندوب في الطابو، وملف الجمعيات في قطاع غزة وقضايا أخرى.



من جهته استعرض رئيس لجنة المتابعة الحكومية، طبيعة سير العمل الحكومي في الوزارات المختلفة وأبرز التحديات والمعيقات التي تواجه العمل الحكومي على صعيد ضمان استمرار الخدمة الحكومية للمواطن الفلسطيني وضمان وتطبيق القوانين الصادرة من المجلس التشريعي باعتبارها ناظم رئيسي لتسيير الحياة العامة.













وأكد أن الخدمات الحكومية في قطاع غزة تشهد نقلة نوعية للأفضل بما يحقق رضا المواطن الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنعقدت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، بغزة، اجتماعاً وصفته بأنه "هام"، مع رئيس وأركان العمل الحكومي، بحضور رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، عصام الدعليس ونائبه أ. محمد هاشم الفرا وأمين عام مجلس الوزراء، م. سهيل مدوخ وعدد من وكلاء الوزارات الفلسطينية.