لعب بالنار.. أول تعليق روسي على أنباء تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16"

رد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، على الأنباء التي تم تداولها بشأن تزويد الغرب أوكرانيا بطائرات "أف 16".

رام الله - دنيا الوطنوقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون الروسي، نشر الصحفي الذي أجراها مقطعًا منها على شبكات التواصل الاجتماعي: "إنه لعب بالنار.. لا شكّ في ذلك".وأضاف وفق (فرانس برس) "إنه تصعيد غير مقبول" تقوده "واشنطن ولندن والدول الدائرة في فلكهما داخل الاتحاد الأوروبي" التي تريد "إضعاف روسيا"، حسب ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وأعربت الولايات المتحدة مؤخرًا عن استعدادها للسماح لدول أخرى بتزويد كييف بمقاتلات "إف-16" التي تطالب بها.