شؤون فلسطينية

هيئة المعابر بغزة تتحدث حول القرار الجديد بشأن كشوفات السفر.. هل يشمل التنسيقات المصرية؟

هيئة المعابر بغزة تتحدث حول القرار الجديد بشأن كشوفات السفر.. هل يشمل التنسيقات المصرية؟
مدير المعابر يتحدث عن الآلية الجديدة للسفر عبر معبر رفح
خاص دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للمعابر والحدود، بغزة، هشام عدوان، اليوم الأحد، أن الإعلان الذي تم نشره اليوم من قبل الهيئة، سيتم العمل به بدءاً من الكشف القادم.

وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "عملياً هناك كشف وأسماء تم نشرها على صفحة الهيئة"، لكن العمل سيتم من كشف "رقم 23"، لن يتم نشر الأسماء عبر صفحات الإنترنت.

وأكد عدوان أن "هذا القرار لا يشمل أسماء التنسيقات المصرية، حيث لها آلية مختلفة عن آلية التسجيل لدينا".

وقال: إن هذا القرار تم اتخاذه لسبيين، الأول أن آلية العمل في المعبر أصبحت واضحة، بالتالي يمكن بسهولة إرسال رسالة للمواطن بأن يتوجه للمعبر، والسبب الثاني احتراماً لخصوصية المواطنين.

وأوضح عدوان: ليس من الضروري أن يتم نشر الأسماء "مش لازم كل غزة تعرف مين مسافر"، بالتالي هذا الإجراء بهدف احترام خصوصية الناس.

وتابع المتحدث باسم هيئة المعابر بغزة: بالنسبة لكشف التنسيقات لها آلية مختلفة، لأنها تأتي من الجانب المصري، "بالتالي نحن سنضع لها آلية مستقبلاً لاحترام خصوصية المواطنين".

وكانت الهيئة العامة للمعابر بغزة، أعلنت اليوم الأحد، عن إيقاف نشر كشوفات السفر عبر معبر رفح البري، واعتماد آلية جديدة حفاظاً على خصوصية المواطنين. 
 
وبينت الهيئة في تصريح نشرته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، أنه سيتم إرسال (أس أم أس)، للمسافر بها رقم كشفه وتاريخ سفره، إضافة لرسالة أخرى تذكيرية قبل يوم واحد من السفر.

يشار إلى أن الهيئة العامة للمعابر والحدود ومنذ عدة سنوات تعتمد آلية نشر كشوفات السفر وأسماء المسافرين الذين يسافرون عبر معبر رفح البري.

وطالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بوقف العمل بهذه الآلية، لتسببها بانتهاك خصوصية المسافرين.

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