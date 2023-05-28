توتر بسجن نفحة بعد اقتحام قسم (12) وإغلاق الأسرى لكافة الأقسام

رام الله - دنيا الوطناقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اليوم الأحد، قسم (12) في سجن نفحة، وأجرت عمليات تفتيش استفزازية في غرف الأسرى.وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن حالة من التوتر عمت في سجن نفحة كما أغلق الأسرى كافة الأقسام احتجاجًا على التفتيشات الاستفزازية التي تجريها وحدات القمع.وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال نقلت أسرى قسم 12 في سجن نفحة إلى قسم 10 دون توفير أدنى مقومات الحياة لهم.ويستعد الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، للشروع في برنامج نضالي شامل ضد انتهاكات الاحتلال ورفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.ويتضمن البرنامج النضالي الذي ينوي الأسرى الإداريون البدء فيه، الإضراب المفتوح عن الطعام، لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري التي يفرضها الاحتلال على الأسرى.ووسعت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري من دائرة الاعتقال الإداري، وتجاوز عدد المعتقلين إدارياً ألف معتقل، من بينهم 14 طفلاً وأسيرتان.