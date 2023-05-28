أسير من قطاع غزة يدخل عامًا جديدًا في سجون الاحتلال

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير عبد الرحمن حسان وشاح من مخيم البريج وسط قطاع غزة، دخل عامه الـ23 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.







وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن الاسير وشاح (52 عاما) اعتقل عام 2001 وحكم عليه بالسجن المؤبد (مدى الحياة) بتهمة الانتماء لحركة فتح ومقاومة الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنيشار إلى أن الأسير وشاح هو واحد من 25 أسيرا من قطاع غزة يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات، ويعتبر الأسير ضياء الاغا هو أقدمهم وعميد أسرى القطاع ومعتقل منذ 31 عاما.