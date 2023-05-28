ائتلاف نتنياهو يؤجل مشروع قانون منع رفع علم فلسطين لهذا السبب





وتحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي دائمًا منع رفع العلم الفلسطيني في مدن الضفة الغربية والقدس وأراضي 48 في إطار المحاولة لإنهاء وجود شعبنا على أرضه واستمرار حملات التهويد.



رام الله - دنيا الوطنأجّل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، اليوم الأحد، طرح مشروع القانون الخاص بمنع رفع العلم الفلسطيني على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.وبحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن ذلك يأتي على خلفية الضغوطات الدولية بهذا الشأن، إلا أن جهات داخل الائتلاف قالت إن السبب هو تقني وناجم عن عدم التنسيق بين الوزارات المختلفة.وقد اضطر الائتلاف بضغط دولي أمريكي وأوروبي إلى الامتناع عن طرح قانون الجمعيات على اللجنة، علما بأنه يرمي لتقييد قدرة الجمعيات على تلقي تبرعات من حكومات وجمعيات دولية، بحسب الإعلام الإسرائيلي.ومن المقرر أن تصادق حكومة بنيامين نتنياهو اليوم على تفاصيل ميزانية السلطة المعنية بتعزيز "الهوية القومية اليهودية" عملا بالاتفاق مع رئيس حزب (نوعام) آفي معوز.وذكر معوز أن الميزانية المرصودة للسلطة مئتين وخمسة وثمانين مليون شيكل، كما صرح.وعقّب وزير التربية والتعليم يؤاف كيش على الموضوع قائلا: "إنه لن يطرأ أي تغيير على سياسة وبرامج الإثراء في وزارته".ومن جانبها، رأت وزيرة التربية والتعليم سابقا يفعات شاشا بيطون أن "جهات ظلامية ستبدأ بالتدخل في الجهاز التعليمي"، وفق تعبيرها.