شؤون فلسطينية

ائتلاف نتنياهو يؤجل مشروع قانون منع رفع علم فلسطين لهذا السبب

ائتلاف نتنياهو يؤجل مشروع قانون منع رفع علم فلسطين لهذا السبب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أجّل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، اليوم الأحد، طرح مشروع القانون الخاص بمنع رفع العلم الفلسطيني على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن ذلك يأتي على خلفية الضغوطات الدولية بهذا الشأن، إلا أن جهات داخل الائتلاف قالت إن السبب هو تقني وناجم عن عدم التنسيق بين الوزارات المختلفة.

وقد اضطر الائتلاف بضغط دولي أمريكي وأوروبي إلى الامتناع عن طرح قانون الجمعيات على اللجنة، علما بأنه يرمي لتقييد قدرة الجمعيات على تلقي تبرعات من حكومات وجمعيات دولية، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تصادق حكومة بنيامين نتنياهو اليوم على تفاصيل ميزانية السلطة المعنية بتعزيز "الهوية القومية اليهودية" عملا بالاتفاق مع رئيس حزب (نوعام) آفي معوز.

وذكر معوز أن الميزانية المرصودة للسلطة مئتين وخمسة وثمانين مليون شيكل، كما صرح.

وعقّب وزير التربية والتعليم يؤاف كيش على الموضوع قائلا: "إنه لن يطرأ أي تغيير على سياسة وبرامج الإثراء في وزارته".

ومن جانبها، رأت وزيرة التربية والتعليم سابقا يفعات شاشا بيطون أن "جهات ظلامية ستبدأ بالتدخل في الجهاز التعليمي"، وفق تعبيرها.

وتحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي دائمًا منع رفع العلم الفلسطيني في مدن الضفة الغربية والقدس وأراضي 48 في إطار المحاولة لإنهاء وجود شعبنا على أرضه واستمرار حملات التهويد.

أخبار ذات صلة

هيئة المعابر بغزة تتحدث حول القرار الجديد بشأن كشوفات السفر.. هل يشمل التنسيقات المصرية؟

هيئة المعابر بغزة تتحدث حول القرار الجديد بشأن كشوفات السفر.. هل يشمل التنسيقات المصرية؟

توتر بسجن نفحة بعد اقتحام قسم (12) وإغلاق الأسرى لكافة الأقسام

توتر بسجن نفحة بعد اقتحام قسم (12) وإغلاق الأسرى لكافة الأقسام

أسير من قطاع غزة يدخل عامًا جديدًا في سجون الاحتلال

أسير من قطاع غزة يدخل عامًا جديدًا في سجون الاحتلال

ائتلاف نتنياهو يؤجل مشروع قانون منع رفع علم فلسطين لهذا السبب

ائتلاف نتنياهو يؤجل مشروع قانون منع رفع علم فلسطين لهذا السبب

الاحتلال يسمح بإدخال قطع غيار الدراجات النارية لقطاع غزة

الاحتلال يسمح بإدخال قطع غيار الدراجات النارية لقطاع غزة

الجامعة العربية: نؤكد دعمنا للفلسطينيين في مواجهة استهداف المناهج التعليمية

الجامعة العربية: نؤكد دعمنا للفلسطينيين في مواجهة استهداف المناهج التعليمية

بلدية غزة تُصدر تنويهاً بخصوص حاويات النفايات في منطقة الرمال الجنوبي

بلدية غزة تُصدر تنويهاً بخصوص حاويات النفايات في منطقة الرمال الجنوبي

فدا يُصدر بياناً في الذكرى الـ 59 لتأسيس منظمة التحرير

فدا يُصدر بياناً في الذكرى الـ 59 لتأسيس منظمة التحرير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسير من قطاع غزة يدخل عامًا جديدًا في سجون الاحتلال

أسير من قطاع غزة يدخل عامًا جديدًا في سجون الاحتلال

فدا يُصدر بياناً في الذكرى الـ 59 لتأسيس منظمة التحرير

فدا يُصدر بياناً في الذكرى الـ 59 لتأسيس منظمة التحرير

أبو هولي يدعو للانخراط في منظمة التحرير والالتفاف حول برنامجها الوطني الجامع

أبو هولي يدعو للانخراط في منظمة التحرير والالتفاف حول برنامجها الوطني الجامع

غزة: جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تعقد اجتماع الجمعية العمومية

غزة: جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تعقد اجتماع الجمعية العمومية

القاهرة: فلسطين تشارك في المهرجان الدولي للفنون التراثية في نسخته العاشرة

القاهرة: فلسطين تشارك في المهرجان الدولي للفنون التراثية في نسخته العاشرة

الدفاع المدني بغزة: إغلاق 18 نقطة تعبئة عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي

الدفاع المدني بغزة: إغلاق 18 نقطة تعبئة عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

المدهون يجتمع برؤساء محاكم البداية وهيئاتها بقطاع غزة

المدهون يجتمع برؤساء محاكم البداية وهيئاتها بقطاع غزة

منوعات

للمرة الثانية.. ابن ماجد الكدواني يحتفل بزفافه

للمرة الثانية.. ابن ماجد الكدواني يحتفل بزفافه

شاهد.. مجدي يعقوب يقبّل يد إليسا والجمهور يتفاعل

شاهد.. مجدي يعقوب يقبّل يد إليسا والجمهور يتفاعل

محمد فؤاد يعود للسينما بعد غياب 18 عاماً

محمد فؤاد يعود للسينما بعد غياب 18 عاماً

بالفيديو.. نسرين أمين تغني &quot;غلبان&quot; بطريقة كوميدية وتعتذر لأصالة

بالفيديو.. نسرين أمين تغني "غلبان" بطريقة كوميدية وتعتذر لأصالة

شاهد.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وجذابة

شاهد.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وجذابة

محمد محمود عبد العزيز يكشف سبب خسارته للوزن

محمد محمود عبد العزيز يكشف سبب خسارته للوزن

بالصور.. سوسن بدر تتألق بتقنية الذكاء الاصطناعي

بالصور.. سوسن بدر تتألق بتقنية الذكاء الاصطناعي

ساموزين يتهم مروان خوري بسرقة لحن أغنيته

ساموزين يتهم مروان خوري بسرقة لحن أغنيته

جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان كان

جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان كان

هشتاج &quot;أنغام صوت مصر&quot; يتصدر الترند على تويتر

هشتاج "أنغام صوت مصر" يتصدر الترند على تويتر

عربي

الرياض وواشنطن تدعوان لتمديد الهدنة في السودان

الرياض وواشنطن تدعوان لتمديد الهدنة في السودان

الأردن: رئيس الوزراء يُصدر قراراً بمناسبة عقد قران ولي العهد الأمير الحسين

الأردن: رئيس الوزراء يُصدر قراراً بمناسبة عقد قران ولي العهد الأمير الحسين

الوزيرة الإسرائيلية ميري ريغيف تتوجه إلى الرباط اليوم

الوزيرة الإسرائيلية ميري ريغيف تتوجه إلى الرباط اليوم

فريق فني سعودي يصل سوريا لفتح السفارة في دمشق

فريق فني سعودي يصل سوريا لفتح السفارة في دمشق