بلدية غزة تُصدر تنويهاً بخصوص حاويات النفايات في منطقة الرمال الجنوبي





وأضافت: عليه نرجو من السكان إخراج النفايات في أكياس محكمة الإغلاق ووضعها في الحاويات المنزلية الصغيرة حال توفرها على أبواب البيوت والعمارات السكنية وذلك قبل الساعة 07:00 صباحاً ليتسنى لطواقم البلدية جمعها وترحيلها في نفس اليوم، علماً بأن البلدية بدأت بتطبيق هذا النموذج وإزالة حاويات النفايات الصلبة بشكل تدريجي في منطقة الرمال الجنوبي.





وأكد بلدية غزة أنه كخطوة أولى في هذا المجال، تم إزالة الحاويات من شوارع جامعة الدول العربية، وعمان، وصنعاء، والخرطوم، وتونس، وشارع بيروت في منطقة الرمال الجنوبي.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت بلدية غزة اليوم الأحد، تنويهاً بشأن حاويات النفايات في منطقة الرمال الجنوبي.وقالت البلدية في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه ضمن جهود بلدية غزة لتحسين خدمة جمع النفايات ورفع مستوى النظافة في المدينة وتلافي المكاره الصحية نتيجة تراكم النفايات لفترات طويلة في الحاويات وحولها، ستقوم البلدية بجمع النفايات من على أبواب المنازل والعمارات.